Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал свою зарплату за семь месяцев на помощь гражданам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Как сообщает CNN, в понедельник 30 марта он запустил Национальную кампанию солидарности.

— Я запускаю кампанию лично, жертвуя свою семимесячную зарплату. Мы полны решимости использовать все средства для сдерживания распространения вируса, — его слова приводит издание Anadolu. — В настоящее время страна может проводить более 10 000 тестов в день.

К кампании президента присоединились члены правительства и законодатели, которые пожертвовали 5,2 миллиона турецких лир, это 791 000 долларов.

Деньги направят малообеспеченным людям, а также тем, кто экономически пострадал от карантина, объявленного в стране.

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