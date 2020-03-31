В Британии у 17 человек, которые посетили похороны родственницы в городе Хейлсовен, выявили или подозревают коронавирусную инфекцию, пишет Metro.

По данным издания, 86-летняя женщина умерла после заражения коронавирусом 9 февраля. Две недели назад ее семья решила организовать похороны. На мероприятие были приглашены только самые близкие члены семьи в составе 17 человек.

Однако после похорон, 13 марта, 65-летняя племянница погибшей заболела и умерла, как предполагается, от коронавируса. После этого еще 16 членов семьи заявили, что тоже заразились вирусом на похоронах родственницы.

Члены семьи, у которых, по данным газеты, выявили COVID-19 или подозревают его наличие, призвали людей соблюдать дистанцию и оставаться дома, в безопасности.

Minval.az