Панические набеги европейцев на супермаркеты в попытках запастись продуктами на чёрный день, возможно, были оправданны. В ООН предупредили, что из-за повсеместного закрытия границ и протекционистской политики ряда государств Евросоюз может столкнуться с нехваткой продуктов питания в ближайшие месяцы, пишет News.ru.

Правительство Италии уже задумалось о введении продуктовых карточек, в то время как французов призывают массово ехать «на картошку», чтобы урожай не сгнил на полях.

Фермеры в богатых европейских странах привыкли полагаться на дешёвый труд сезонных рабочих из Восточной Европы, преимущественно Болгарии и Румынии, когда дело доходило до сбора урожая. Теперь из-за закрытия границ гастарбайтеры не могут попасть на поля и в теплицы, а время сбора первого урожая приближается.

По данным The New York Times, часть урожая спаржи в Германии рискует сгнить, в Великобритании под угрозой оказались картошка и малина, а в Италии — около четверти сборов клубники, фасоли и салата. Именно такую долю урожая в Итальянской Республике ежегодно собирают иностранные сезонные рабочие.

Из-за коронавируса в Италии прогнозируют нехватку 50 тысяч рабочих рук этой весной. Франции необходимо 200 тысяч сезонных трудящихся на фермах, Германии — 300 тысяч. Только часть этой потребности удастся удовлетворить за счёт внутренних ресурсов и добровольцев.

Проблемы логистики и нехватки рабочей силы из-за коронавируса становятся всё острее, — приводит The Guardian слова главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро. — Необходимо разработать политику, которая позволила бы людям сохранить свою работу.

В попытке компенсировать нехватку восточноевропейских сборщиков урожая министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Дидье Гийом призвал сограждан, лишившихся работы из-за пандемии, ехать «на картошку».

«Я взываю к этой невидимой армии, к мужчинам и женщинам, которые хотят работать. Мы должны производить продукты, чтобы накормить Францию», — подчеркнул Гийом.

Призывы официальных лиц массово отправляться на поля работают: в одной только Франции в добровольцы уже записались 40 тысяч человек. Но с одной стороны, этого всё равно мало, чтобы собрать весь урожай, с другой — гнуть спину от зари до зари под силу далеко не каждому.

«Многие люди думают, что собирать спаржу — это легко, но как только они пробуют это делать, понимают, как сложно это на самом деле. В этом нет ничего весёлого», — рассказал The New York Times немецкий фермер Мальте Войтс.

В Германии желающих поработать в полях за минимальную почасовую оплату труда в €9,35 и того меньше — пока только 16 тысяч. До недавнего времени сезонных рабочих всё ещё пускали в страну, но ужесточение карантинных мер положило конец и этой практике. На этом фоне звучат призывы позволить собирать урожай беженцам и мигрантам, у которых пока нет разрешения на работу.

Однако до сих пор непонятно, как совместить политику социальной изоляции с призывами массово ехать «на картошку», которые предполагают передвижения по стране, чреватые распространением коронавируса. Времени на решение этой проблемы почти не остаётся — первый весенний урожай после аномально тёплой зимы уже созревает.

Между тем в ООН предупреждают, что дефицит продуктов может произойти не только из-за нехватки сезонных рабочих, но и вследствие протекционистских мер в экономике, которые различные страны вводят или собираются ввести на фоне пандемии.

Худшее, что может случиться — это если правительства перекроют поставки еды, — предупреждает представитель ООН Максимо Тореро. — Любые меры против свободной торговли будут контрпродуктивны. Сейчас не время вводить запреты и чинить препятствия на пути свободного передвижения товаров. Сейчас время обеспечить поставки продовольствия по всему миру.

Тем не менее не все согласны с ООН. Казахстан 22 марта запретил экспорт муки, гречки, подсолнечного масла и овощей. На аналогичные меры также пошёл Вьетнам, временно заморозивший все контракты на поставку риса. В Европе опасаются, что их примеру может последовать и Россия, один из крупнейших производителей пшеницы в мире.

Правительство Италии тем временем вернулось к давно забытой практике — талонам на еду. В субботу, 28 марта, премьер-министр страны Джузеппе Конти объявил, что в стране раздадут продуктовые карточки на общую сумму €400 млн. Получить их смогут те, кого пандемия COVID-19 лишила работы и средств к существованию. Не исключено, что распределять продукты по талонам в скором времени придётся и другим странам.

Minval.az