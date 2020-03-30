Турция отказалась от китайских экспресс-тестов на COVID-19: предположительно, это те же тесты, от которых на прошлой неделе отказались Испания и Грузия. Об этом сообщает Middle East Eye.

«Мы получили от компании некоторое количество образцов и выяснили, что они недостаточно надежны, поэтому заказали образцы у другого китайского производителя», — передает издание слова источника в правительстве.

Чиновник заявил, что в больницах тесты не применялись. Затем информацию подтвердил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, отметив, что в правительстве «недовольны» закупленными у Китая тестами. Турция закупила 350 тысяч единиц тестов от другого китайского производителя, которые оказались надежными.

«Мы испытывали их — они не работают. Испания допустила ошибку, используя их», — заявил Атес Кара, член специального научного совета по вопросам противодействия коронавирусу при Минздраве Турции, и добавил, что тесты оказались точными только в 30-35% случаев.

Источники не упоминают название производителя, но, учитывая в связи с комментариями об Испании и показателями точности теста, вероятно, речь идет о Shenzhen Bioeasy Biotechnology, от которых ранее отказалась Испания, а вслед за ней — Грузия.

Minval.az