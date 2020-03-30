Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные с 2020 на 2021 год из-за распространения коронавируса, начнутся в следующем году 23 июля, а Паралимпиада стартует 24 августа.

Соответствующая договоренность достигнута между Международным олимпийским комитетом (МОК), оргкомитетом «Токио-2020», властями японской столицы и правительством Японии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Завершатся Олимпийские игры 8 августа, а Паралимпийские — 5 сентября.

Напомним, летняя Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за распространения коронавируса Игры были перенесены на следующий год по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

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