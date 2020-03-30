«Президентские и парламентские выборы» в самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской республике», намеченные на 31 марта, являются очередным препятствием в мирном урегулировании нагорно-карабахского армяно-азербайджанского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Турция не признает выборы, которые будут проведены в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе, так как это является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — отмечается в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство Турции подчеркивает, что этот шаг является «явным нарушением международного права, в том числе резолюций Совета Безопасности ООН и принципов ОБСЕ».

МИД Турции призывает мировое сообщество, включая Минскую группу ОБСЕ, не признавать данные «выборы».

«Турция, как член Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, будет продолжать поддерживать усилия по достижению справедливого урегулирования», — отмечено в сообщении.

Minval.az