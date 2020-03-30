В Великобритании 20 тысяч врачей и медсестер вернулись с пенсии на работу, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Об этом завил премьер-министр страны Борис Джонсон в видеообращении, опубликованном 30 марта, пишет Корреспондент.

«20 тыс. сотрудников национальной системы здравоохранения возвращаются в строй — врачи и медсестры, и это замечательная вещь», — сказал Джонсон, который сам болен коронавирусом и находится в самоизоляции.

Джонсон не согласился с высказыванием экс-премьер-министра Маргарет Тэтчер , которая однажды заявила, что «такой вещи, как общество, не существует».

«Мы сделаем это, мы сделаем это вместе. Я думаю, что одно это коронавирус уже доказал — такая вещь, как общество, существует», — подчеркнул Джонсон и призвал людей продолжать оставаться дома и таким способом уменьшать вероятность заболеть или инфицировать других, что, в свою очередь, снизит нагрузку на больницы.

Minval.az