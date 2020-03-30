Журналист The Sun прожил в обуви на каблуках целый день и поделился ужасом от возникших проблем. Его история опубликована на сайте издания.

Ник Хардинг (Nick Harding) купил две пары обуви с пятисантиметровым каблуком в интернет-магазине Asos, а также для ежедневной носки приобрел черные блестящие ботинки с семисантиметровой платформой и сапоги Dr. Martens на случай деловых встреч.

Опробовав обновку, экспериментатор признался, что почувствовал головокружение, когда снял обувь после первого же похода в магазин. Единственным плюсом он назвал возможность доставать продукты с верхних полок в супермаркете.

Позже герой материала отправился в той же обуви на выставку в Лондоне вместе с детьми. По его словам, они отказались сидеть рядом с ним в поезде, опасаясь насмешек окружающих. Хардинг пожаловался, что вернулся домой с ужасной болью в икрах, а на его ступнях образовалось множество мозолей.

В заключение журналист отметил, что обувь на каблуке подойдет далеко не всем мужчинам, однако она станет идеальным выбором для тех, кто комплексует из-за низкого роста. «Я пошел в них на ужин и впервые за много лет был выше своей жены», — рассказал он.

Minval.az