Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал санкции США против Тегерана во времена пандемии коронавируса «экономическим и медицинским» терроризмом, по его словам, эти меры ведут к гуманитарной катастрофе в стране.

«Из-за незаконного блокирования финансовых источников Ирана в связи с масштабными санкциями американского правительства доступ к лекарствам и медицинскому оборудованию становится невозможным. Это ведет к гуманитарной катастрофе», — заявил Зариф в статье, опубликованной в понедельник в «Коммерсанте».

Он напомнил, что ограничения в банковском и финансовом секторах, введенные против Ирана, наносят удар по закупкам товаров в гуманитарных целях, банки различных стран воздерживаются от операций с Ираном, сталкиваясь с угрозами американских санкций.

«Европейские компании-производители медицинского оборудования из-за американских угроз не торгуют с Ираном и не продают ему медицинские товары. Санкции Соединенных Штатов распространяются на законную торговлю. При этом недавние предварительные условия американских официальных лиц по запрету на продажу лекарств, медицинского оборудования и гуманитарных товаров создают серьезные препятствия для усилий в борьбе с распространением COVID-19 в Иране. Таким образом, применение США экономического и медицинского терроризма против Ирана приобрело различные формы», — отметил глава иранского МИД.

Minval.az