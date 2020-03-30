Адвокат Ларри Клейман из США подали иск против правительства КНР. Составители иска утверждают, что коронавирус SARS-CoV-2 является «биологическим оружием» и обвиняют Китай в его использовании. Сумма исковых требований составляет 20 трлн долларов, его текст опубликован на сайте юридической компании Klemchuk LLP.

Истцами помимо Клеймана, являются консервативная правозащитная организация Freedom Watch и фотостудия Buzz Photos из Техаса. Она специализируется на школьной фотографии и съемках спортивных соревнований.

Ответчиками в иске указаны Китайская Народная Республика, Народно-освободительная армия Китая и генерал Чен Вэй, а также Институт вирусологии Уханя и его директор Ши Чженли.

Истцы обвиняют Китай в создании и преднамеренном или случайном распространении коронавируса, который вышел за пределы китайской провинции Хубэй и проник на территорию США.

Вирус, как утверждают составители иска, является «биологическим оружием массового поражения», а следовательно действия КНР – это нарушение норм международного права.

Компания Buzz Photos, как говорится в иске, из-за отмены школьных выпускных в условиях карантина, понесла существенны убытки, была вынуждена уволить сотрудников и оказалась на грани банкротства.

Истцы выдвинули КНР обвинения по шести пунктам, которые включают материальную поддержку террористов, заговор с целью причинения вреда и даже смерти гражданам США и халатность и содействие риску смерти или серьезного вреда здоровью граждан США.

Minval.az