Уровень разводов в Китае значительно вырос: пары слишком много времени провели наедине друг с другом во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, пишет «Вокруг света» со ссылкой на «Дейли мейл».

Согласно данным регистрационных бюро, по всему Китаю наблюдается беспрецедентный рост заявлений на развод. В Сиане, Фучжоу и других городах пары выстраиваются в очереди перед офисами регистрации разводов. В одном только городе Дачжоу, расположенном в центральной части Китая, после снятия карантина заявления на расторжение брака подали 300 пар.

Чиновники полагают, что рост числа заявлений может быть вызван тем, что люди слишком много времени провели взаперти друг с другом. Из-за распространения COVID-19 власти Китая потребовали, чтобы граждане не выходили из дома. Вынужденная самоизоляция растянулась более чем на месяц.

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