Американские власти не будут оплачивать расходы, связанные с обеспечением безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые, по сообщениям СМИ, переехали из Канады в Соединенные Штаты. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я большой друг и поклонник [британской] королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они должны платить!» — заявил хозяин Белого дома.

Ранее британская газета The Sun проинформировала, что герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган уехали из Канады в Лос-Анджелес (штата Калифорния), где планируют обосноваться на постоянной основе.

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