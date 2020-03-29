Иран временно отпустил из тюрем порядка 100 тысяч заключенных из-за коронавируса, сообщил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

Президент Ирана Хасан Роухани 24 марта сообщал о принятом решении продлить срок освобождения из тюрем до 20 апреля, однако на тот момент было известно о 85 тысячах временно отпущенных узников.

«К настоящему моменту освобождены около 100 тысяч заключенных», — сказал Эсмаили иранскому телевидению.

На фоне заявлений чиновников о «второй волне» распространения коронавируса в Иране представитель судебной власти сообщил о начале «второй волны» освобождений.

Minval.az