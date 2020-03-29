Северная Корея выпустила две баллистические ракеты ближнего радиуса действия — это восьмой и девятый запуск ракет за этот месяц.

Об этом сообщает Рёйтерс.

Согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, из прибрежного района Вонсан были выпущены два «снаряда ближнего действия», которые пролетели 230 километров на максимальной высоте 30 километров.

«В ситуации, когда весь мир испытывает трудности из-за COVID-19, такого рода военные действия Северной Кореи очень неуместны, и мы призываем к немедленной остановке», — сказано в заявлении южнокорейских властей.

Minval.az