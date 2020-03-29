Во Франции сложности, порожденные COVID-19, только начинаются.

С таким предупреждением обратился к гражданам Франции премьер-министр страны Эдуар Филипп на пресс-конференции в Париже, пишет «Интерфакс».

«Хочу сказать вам с ясностью и откровенно: битва только начинается, 15 первых дней апреля будут еще более тяжелыми, чем заканчивающиеся 15 дней (марта — ред.)», — заявил Э.Филипп.

В пресс-конференции также участвовал министр здравоохранения Франции Оливье Веран, который сообщил, что правительство намерено увеличить число коек в реанимационных отделениях с 5 тысяч до 14-14,5 тысяч для усиления возможностей больниц бороться с эпидемией.

Медицинская администрация страны обновила накануне вечером данные развития эпидемии. Общее число летальных случаев в больницах Франции достигло 2 314. За последние сутки зарегистрировано 319 новых смертей.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в стране выросло до 37 575. Госпитализированы 17 620 человек. В реанимационных отделениях находятся 4 273 пациентов. Число вылечившихся составило 6 624 человек.

Накануне режим изоляции населения во Франции был продлен до 15 апреля с предупреждением о возможности дополнительного продления в дальнейшем, если того потребует ситуация.

Minval.az