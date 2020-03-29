Первый в США случай смерти ребенка в возрасте до 1 года, у которого было обнаружено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа, зафиксировано в Чикаго.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в субботу на официальном сайте департамента здравоохранения американского штата Иллинойс.

«Еще ни разу в США не было случая смерти младенца с вызываемым коронавирусом нового типа заболеванием] COVID-19. На данный момент проводится расследование по выяснению причин его смерти», — приводятся в релизе слова главы департамента Нгози Эзике.

Minval.az