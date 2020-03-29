Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо сообщила, что вылечилась от коронавируса, пишет РИА-Новости.

Издание отмечает, что две недели назад супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи сдала положительную пробу на коронавирус. В связи с этим премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, хотя симптомов заболевания у него не было.

«Я хотела поделиться с вами новостями: я чувствую себя намного лучше, и я получила положительный результат медосмотра от моего врача и департамента здравоохранения Оттавы», — написала Трюдо в Facebook.

Она поблагодарила всех за пожелания скорейшего выздоровления и поддержала тех, кто сейчас лечится от коронавируса.

Minval.az