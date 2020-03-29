Как сообщает РИА Новости, контролировать его выполнение будут власти регионов. Подробности этих ограничений позднее выпустит Центр по контролю и профилактике заболеваний США, рассказал Трамп в своем Twitter.
«По рекомендации группы Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультации с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустить жесткие рекомендации по перемещениям, которые будут контролироваться губернаторами в консультации с федеральными властями», — написал Трамп.