Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам консультаций с губернаторами вместо обязательного карантина для Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута, будет принято решение об ограничении передвижения для этих штатов.

Как сообщает РИА Новости, контролировать его выполнение будут власти регионов. Подробности этих ограничений позднее выпустит Центр по контролю и профилактике заболеваний США, рассказал Трамп в своем Twitter.

«По рекомендации группы Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультации с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустить жесткие рекомендации по перемещениям, которые будут контролироваться губернаторами в консультации с федеральными властями», — написал Трамп.

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