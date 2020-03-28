По меньшей мере десять сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, еще 17 числятся пропавшими без вести в результате атаки талибов на севере-востоке страны.
Об этом сообщает телеканал Ariana News.
По данным телеканала, талибы совершили нападение в провинции Бадахшан утром в субботу.
Член совета провинции Ахмад Джавид Муджаддади заявил, что боевики захватили четыре полицейских поста в районе Джурм, убив десять силовиков и ранив еще троих. Еще 17 сотрудников сил безопасности пропали без вести.
Кроме того, как сообщил Муджаддади, боевикам удалось захватить район Ямган.