По меньшей мере десять сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, еще 17 числятся пропавшими без вести в результате атаки талибов на севере-востоке страны.

Об этом сообщает телеканал Ariana News.

По данным телеканала, талибы совершили нападение в провинции Бадахшан утром в субботу.

Член совета провинции Ахмад Джавид Муджаддади заявил, что боевики захватили четыре полицейских поста в районе Джурм, убив десять силовиков и ранив еще троих. Еще 17 сотрудников сил безопасности пропали без вести.

Кроме того, как сообщил Муджаддади, боевикам удалось захватить район Ямган.

Minval.az