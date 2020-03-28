Сотни домов и секция скоростной автострады разрушены в результате сильного взрыва, прогремевшего в субботу в штате Ондо на юге Нигерии. Об этом сообщает ТАСС.

Эпицентр взрыва, причина которого еще не установлена, находился недалеко от аэропорта административного центра штата — города Акуре. Очевидцы говорят о многочисленных пострадавших. Среди полностью разрушенных зданий — школа-интернат, церковь и АЗС. Нарушено движение по автостраде Ово — Акуре.

На месте работают службы спасения. Полиция выясняет причины и обстоятельств взрыва, который произошел около 01:00 по местному времени.

Minval.az