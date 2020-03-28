США выпустят такое количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что смогут покрыть как собственные нужны, так и помочь другим странам. Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп, передает в субботу, 28 марта, ТАСС.

«Италии нужны аппараты ИВЛ, Испании нужны аппараты ИВЛ, Германии нужны аппараты ИВЛ, они все просят аппараты ИВЛ. Мы сделаем очень много аппаратов ИВЛ и обеспечим свои нужды, но мы также поможем другим странам», — сказал он.

Трамп также заявил, что аппараты ИВЛ ожидаются в течение ближайших месяцев.

«В течение следующих 100 дней мы либо изготовим, либо получим в какой-либо иной форме более 100 тыс. дополнительных единиц», — сказал он.

«Во всем мире есть страны, которые являются нашими друзьями, и мы поможем этим странам. Мы находимся в таком положении, что можем делать то, что другие страны не могут», — убежден американский лидер.

«Если они не понадобятся нам, то это нормально, потому что мы можем помочь Италии, мы можем помочь Соединенному Королевству. В том числе Борису Джонсону. Я спросил его, как он себя чувствует, и первое, что он мне сказал — это то, что им нужны аппараты искусственной вентиляции легких», — добавил Трамп.

Minval.az