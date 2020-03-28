В китайском городе Ухань, из которого началось распространение нового типа коронавируса COVID-19, возобновил работу метрополитен. Об этом сообщает газета «Жэньминь Жибао».

Ранее на фоне эпидемии коронавируса работа метро была приостановлена на два месяца. Вместе с метрополитеном временно прекратил свою работу и общественный транспорт.

На данный момент в Ухане восстановлена работа 184 станций. В метро также установлены тепловизоры для выявления у граждан признаков заболевания коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Minval.az