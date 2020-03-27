Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение с требованием к компании General Motors наладить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Министр (здравоохранения) должен использовать все имеющиеся в соответствии с законом полномочия для того, чтобы требовать от компании «General Motors» принятия, выполнения и приоритизации контрактов или заказов на то количество (аппаратов) вентиляции, которое министр сочтет подходящим», — говорится в документе, который распространила пресс-служба Белого дома.

Закон, на который ссылается Трамп – это закон об оборонном производстве, принятый еще в 1951 году. Он предусматривает среди прочего расширенные полномочия властей над частными секторами экономики для выпуска товаров, необходимых для национальной обороны.

Minval.az