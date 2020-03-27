Более 100 тыс. человек в мире выздоровели после заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сейчас имеется более полумиллиона подтвержденных случаев COVID-19, и более 20 тыс. человек умерли. Это трагические цифры, но давайте также помнить, что в мире более 100 тыс. человек выздоровели», — сказал он.

Глава ВОЗ напомнил, что на создание вакционы от коронавируса нового типа потребуется «по меньшей мере 18 месяцев». В этой ситуации, по его словам, «срочно нужны терапевтические средства для лечения пациентов и спасения жизней». Гендиректор сообщил, что в Испании и Норвегии в ближайшее время начнутся испытания терапевтических средств для лечения COVID-19, уточнив, что это испытания «четырех различных лекарств и комбинациях лекарств». Речь идет об «исторических испытаниях», содействие которым оказывают 45 стран, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Пока не создано новое лекарство, ВОЗ призывает «отдельных лиц и страны воздержаться от применения терапевтических средств, которые не продемонстрировали свою эффективность при лечении COVID-19». По мере того, как пандемия продолжается, «мы узнаем все больше о том, что работает, а что нет», сказал гендиректор.

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество «агрессивно» вести работу по выявлению случаев заражения коронавирусом и проведению тестирования. Одной из наиболее «срочных угроз» в условиях борьбы с пандемией он назвал «хроническую глобальную нехватку личных защитных средств». ВОЗ направила в 74 страны 2 млн защитных медицинских комплектов. «Когда медицинские работники испытывают риск, риск испытываем все мы», — констатировал гендиректор, подчеркнув, что врачи и медсестры в странах с низкими и средними доходами на душу населения «заслуживают той же защиты», что и их коллеги в государствах с высокими доходами. Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в фонд борьбы с коронавирусом, одним из инициаторов которого выступила ВОЗ, уже поступило $108 млн. Взносы сделали 203 тыс. частных лиц и организаций.

Minval.az