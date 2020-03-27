Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на виртуальном саммите «Большой двадцатки» 26 марта заявил об экспоненциальном росте числа новых случаев инфицирования коронавирусом, передает «Гордон».

«Пандемия ускоряется по экспоненте. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые 100 тысяч заняли 11 дней, третьи 100 тысяч заняли четыре дня, а четвертые 100 тысяч – всего два дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть», – цитирует Гебрейесуса пресс-служба ВОЗ.

Он подчеркнул, что пандемия – это глобальный кризис, который требует глобального ответа.

«Все социальные, экономические и политические последствия мы увидим со временем. Но мы знаем, что цена, которую мы в конечном итоге заплатим, зависит от выбора, который мы делаем сейчас», – отметил генеральный директор ВОЗ.

Для того чтобы справиться с пандемией, нужно объединяться и бороться, сказал Гебрейесус.

«Боритесь так, как будто от этого зависит ваша жизнь, потому что это так и есть. Лучший и единственный способ защитить жизнь, доход и экономику – это остановить вирус. Ни одна страна не может решить кризис в одиночку. Мы в нем вместе и выберемся из него только вместе», – обратился он к G20.

Гебрейесус призвал лидеров крупнейших экономик стимулировать производство необходимых для преодоления кризиса товаров и направить усилия на производство вакцины.

«Действия, которые мы предпринимаем сейчас, будут иметь последствия на десятилетия вперед», – подчеркнул он.

Саммит G20, посвященный пандемии коронавируса, проходил в формате видеоконференции. Инициатором его созыва была Саудовская Аравия, которая в этом году председательствует в организации. На саммите лидеры крупнейших экономик мира согласились вложить $5 трлн в мировую экономику для преодоления социальных, экономических и финансовых последствий пандемии.

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