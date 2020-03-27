Родственница короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла в Париже от коронавируса. Печальную новость сообщил её брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.

«26 марта 2020 года в Париже в возрасте 86 лет скончалась Мария Тереза Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская, ставшая жертвой коронавируса CoViD-19», — написал он в «Фейсбуке» и добавил, что принцессу похоронят в Мадриде.

Сикст-Генрих и Мария Тереза принадлежат к династии Пармских Бурбонов — младшей ветви испанской королевской семьи. Их отец Хавьер Бурбон-Пармский в 1970-х годах был основным претендентом на трон.

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