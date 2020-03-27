В Турции за сутки врачи подтвердили 2069 случаев заражения коронавирусом.
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.
Таким образом, всего в стране заразились 5698, скончались 92 человека.
В Турции за сутки врачи подтвердили 2069 случаев заражения коронавирусом.
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.
Таким образом, всего в стране заразились 5698, скончались 92 человека.
Дата: 2020/03/27 21:49
Раздел: Мир
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