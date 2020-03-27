В Бельгии животное заразилось коронавирусом от своего хозяина, о чем сообщил представитель министерства здравоохранения страны Эмманюэль Андрэ, пишет МК.RU.

Чиновник заявил о зафиксированном случае заражения коронавирусом домашней кошки.

Политик подчеркнул, что факт передачи коронавируса животному от хозяина уже был подтвержден. Проверка была начата на основании у кошки симптомов болезни.

Еще сообащлось, что в Гонконге единственная собака, у которой был диагностирован коронавирус, умерла после того, как ее вылечили и вернули домой.

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