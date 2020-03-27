Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране принимаются необходимые меры по профилактике и предотвращению распространения нового коронавируса COVID-2019.

«Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли», — сказал Лукашенко во время посещения ОАО «Белгипс». Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам главы государства, каждая служба в стране — от медиков до правоохранительных органов — занимается в этом плане своим делом. Выявляются контактные лица, ведется работа по профилактике. Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что против психоза и паники, возникающей на фоне коронавируса.

Президент также заявил, что принимаемые в мире меры по борьбе с коронавирусом отражаются на экономике, ситуация сказывается и на Беларуси.

В данной связи он привел в пример заявление президента США Дональда Трампа о том, что последствия для экономики и жизни людей в результате могут быть тяжелее, чем от самого вируса.

Minval.az