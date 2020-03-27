Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Мой тест показал положительный результат. К счастью, у меня слабо выражены симптомы, я работаю из дома в самоизоляции», — написал министр. Он приложил видео, в котором призвал своих подписчиков по возможности оставаться дома и выполнять рекомендации медиков.

Ранее 27 марта стало известно, что коронавирус подхватил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он также сообщил о легких симптомах и работе из дома.

Minval.az