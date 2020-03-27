В наиболее пострадавших провинциях Италии в массовом порядке умирают обитатели домов престарелых, которые превратились сегодня в рассадники инфекции. Родственникам запрещено посещать стариков, а заваленный работой персонал не рассказывает им о сложившейся ситуации.

Об этом пишет газета Le Figaro.

По сведениям издания в пансионате Don Moride Stagno Lombardo, Кремона: 70 жильцов, 21 смерть. В роскошной резиденции Santa Chiara, Лоди: 270 мест, 43 смерти. В пансионате Opera Pia, Кодоньо: 142 места, 30 смертей. В Mombretto, Медилья: 150 мест, 52 смерти, и т.д.», – пишет Валери Сегонд, корреспондент Le Figaro в Риме.

«К настоящему моменту нет никакого национального или даже регионального подсчета этих смертей. Этот массовый мор с трудом поддается измерению, потому что большинство домов престарелых скрывают информацию, которая вряд ли сделает им рекламу», – объясняет Валерио Занолла, глава профсоюза пенсионеров Ломбардии, оценивая ситуацию регионе.

«Фактически возник настоящий порочный круг, превращающий эти учреждения в инфекционные бомбы: «Поскольку пациенты проходят тестирование только в больнице, ни один из жильцов домов престарелых не проходит тестирование на COVID-19. Когда они умирают в критических очагах инфекции в Бергамо, Брешии и Кремоне, они не подвергаются тестированию, и их смерть регистрируется по другим причинам. Поскольку медицинский персонал в этих учреждениях никак не защищен, он оказывается сильно зараженным», – рассказывает Мануэла Ваноли, генеральный секретарь Всеобщей итальянской конфедерации государственных служащих Ломбардии.

В разгар кризиса дома престарелых не укомплектованы штатом. Но это еще не все: поскольку из-за смертей освобождается много мест, туда помещают пациентов с COVID-19, которых не в состоянии принять перегруженные больницы, пишет журналист Le Figaro.

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