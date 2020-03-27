В испанском городе Барселона полицейские задержали участников оргии, которые намеревались «развлечься» в условиях строгого карантина, введенного властями из-за пандемии коронавируса, пишет New York Post.

Сотрудники полиции в гражданской одежде посетили квартиру, в которой, по информации, должна была состояться оргия.

Стражей порядка приняли за новых участников оргии и пустили в помещение. В квартире уже находилось около 30 мужчин, намеревающихся заняться групповым сексом.

По словам полицейских, некоторые участники действа принимали наркотические вещества.

В итоге, оргия не состоялась, восемь человек были арестованы. Им предъявили обвинения в хранении и распространении наркотиков.

Minval.az