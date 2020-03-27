Во Франции в период с начала действия строгих ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса заметно выросло число случаев внутрисемейного насилия.

Об этом заявил глава французского МВД Кристоф Кастанер, передает РИА Новости.

По словам министра, число случаев семейных конфликтов, которые потребовали вмешательства полиции, за неделю выросло на 32%. В столичном регионе этот показатель оказался еще выше и достиг 36%.

Напомним, строгие ограничения на передвижение во Франции действуют с 17 марта, в стране не работают кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в стране составляет 29155, зарегистрировано 1696 летальных исходов.

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