В Соединенных Штатах выявлено 83 507 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 — больше, чем в Китае или Италии, следует из данных университета Джона Хопкинса.

Утром 27 марта в КНР было подтверждено 81 782 случая COVID-19, в Италии — 80 589 случаев.

По числу жертв заболевания на первом месте по-прежнему Италия — там скончались 8 215 пациентов с коронавирусом. На втором месте Испания с 4 365 умершими при 57 786 инфицированных. В Китае умер 3 291 человек, в США — 1 209, передает «Интерфакс».

Президент США Дональд Трамп, анонсируя свой разговор с представителем КНР касательно пандемии коронавируса, выразил мнение, что большое количество выявленных случаев заболевания в стране связано с массовым тестированием на COVID-19. В то же время он усомнился в официальной статистике по коронавирусу, предоставленной китайскими властями.

Minval.az