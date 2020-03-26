Европейский союз (ЕС) готов организовать международный сбор средств для финансирования работ по разработке вакцины от коронавируса нового типа, говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля по итогам саммита G20.

Кроме того, главы Еврокомиссии и Евросовета подчеркнули важность «быстрых, масштабных и скоординированных глобальных действий» для борьбы с пандемией.

Minval.az