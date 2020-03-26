Кроме того, главы Еврокомиссии и Евросовета подчеркнули важность «быстрых, масштабных и скоординированных глобальных действий» для борьбы с пандемией.
Дата: 2020/03/26 21:18
Раздел: Мир
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