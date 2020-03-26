Король Малайзии султан Абдулла Рийятуддин Аль-Мустафа и королева Азиза Амина Маймуна Искандерия находятся на карантине и прошли тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Бюро королевского двора.

Отмечается, что после того, как вирус был обнаружен у семи придворных и работников королевского дворца, король и королева прошли тестирование: «Тесты их величеств оказались отрицательными, однако их величествам придется выдержать 14-дневный карантин, который начался вчера», — говорится в заявлении.

В настоящее время, по данным министерства здравоохранения страны, в Малайзии общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1 796 человек, 21 погиб, 199 выздоровели.

Minval.az