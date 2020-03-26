Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гуттерришу с призывом потребовать от ряда других стран снять односторонние санкции, мешающие национальным усилиям по борьбе с распространением нового коронавируса.

Как передает ТАСС, текст послания опубликован на странице постпредства РФ при ООН в Twitter.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», — говорится в сообщении постпредства.

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