Лидеры Китая и США решили отвлечься от разногласий и не концентрироваться на них во время саммита «Большой двадцатки» ради борьбы с коронавирусом. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Согласно дипломатическим источникам издания, лидеры согласились с тем, что коронавирус — это общая угроза человечеству, и для борьбы с ним необходимы совместные усилия.

Участники «Большой двадцатки» встретятся 26 марта в формате видеоконференции. Предполагалось, что встречу может осложнить кризис на фоне развала сделки ОПЕК+ и растущее напряжение между США и Китаем, касающееся происхождения коронавируса.

Minval.az