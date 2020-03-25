Некоторые американские бары и рестораны в связи с временным закрытием из-за карантина начнут поставлять алкоголь жителям на дом. Подобной акцией политики некоторых штатов, которые поддержали инициативу, решили побудить людей не выходить из дома.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что политики отдельных штатов США приняли законодательные поправки, согласно которым отныне рестораны и бары могут доставлять жителям городов алкогольную продукцию на дом, пишет РИА Новости.

Речь идет о таких штатах как Техас, Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Гэмпшир, Небраска, Колорадо, Вермонт и Кентукки. Напомним, питейные заведения и общепиты в США временно не принимают посетителей в связи с тем, что существует угроза распространения коронавирусной инфекции. Подобным жестом власти штатов стремятся облегчить жизнь гражданам, а также предотвратить их лишнее появление на улицах.

Но в отдельных штатах, в которых приняли подобные поправки, есть свои нюансы. Так, в Нью-Йорке заказать алкогольные напитки можно только с условием заказа блюд или продуктов, а в Калифорнии и Небраске можно купить алкоголь даже через специальные окна для машин. Доставлять алкоголь планируют в автомобилях.

Minval.az