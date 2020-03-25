Американская корпорация Boeing планирует возобновить производство самолетов Boeing 737 MAX к маю, передает Reuters.

Согласно имеющейся информации, Boeing попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей для 737 MAX в апреле.

При этом отмечается, что компания намеревалась возобновить сборку самолетов уже в апреле, но из-за пандемии решила перенести старт производства на май.

Напомним, что 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8. В авиакатастрофе погибли 157 человек. Еще один авиалайнер этой же модели упал на территории Индонезии. В результате погибли 189 человек. После этого ряд стран, в том числе Россия, США и государства Евросоюза, приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Minval.az