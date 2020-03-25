Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов рассказал о том, почему перенесён Гран При Азербайджана.

«На примере организаторов Австралии мы поняли, в насколько сложную ситуацию они попали. Ни один промоутер Гран При не хотел бы в ней оказаться – мне действительно жаль Эндрю Уэстакотта и его команду. То, что им пришлось пережить – это ужасно. Отмена Гран При в последний момент – это катастрофа для промоутера.

Проведение этапа требует серьёзных усилий, к тому же в Австралии гонка проходит на временной трассе. Они потратили много времени, денег и сил на её создание, а в последний момент гонку отменили – это настоящая катастрофа. Другие промоутеры сейчас пытаются этого избежать», — приводит слова Рагимова F1news со ссылкой на Racer.

«Очевидно, что в ситуации, когда многие гонки отложены, австралийский прецедент не облегчает ситуацию, но делает вашу позицию более логичной, когда вы пытаетесь её объяснить оппонентам.

Мы приняли решение до начала работ на трассе. Это был один из ключевых ориентиров. Мы хотели быть уверены, что не понесём ненужных расходов. Было бы полной катастрофой, если бы пришлось потратить все деньги на строительство трассы, а потом мы бы не смогли провести гонку», — заявил глава Baku City Circuit.

«Для нас крайний срок начала строительства трассы был в середине марта – мы отложили его на неделю, чтобы принять решение о проведении гонки, и в последний день его приняли – когда уже нужно было строить», — резюмировал Рагимов.

Minval.az