Эпидемия COVID -19 в Нидерландах развивается по итальянскому сценарию по интенсивности распространения вируса и росту смертности среди уже заболевших. Но в правительстве все еще дискутируют: вводить ли строгую изоляцию, закрывать ли полностью школы и магазины? Чего ждут и боятся голландцы. Корреспондент «МК» передаёт из Страны тюльпанов.

Необъяснимой популярностью, как и везде, у нас пользуется туалетная бумага. Ещё нечем кормить кошек, так как кошачьи консервы исчезли тоже. Может, их запасают, чтобы есть потом, когда ничего другого не останется? Пока, в основном, покупают очень дешёвые продукты.

Я сама нахожусь в группе риска по инвалидности, но никаких льгот мне не положено. Просто сказали сидеть дома. Мы решили устроить дома праздник только для своей семьи, из русского магазина привезли селедку, пряники и квашеную капусту… Мой муж, технический директор в компьютерной фирме, уже шесть лет работает на удаленке, чтобы ухаживать за инвалидом, то есть за мной, а я сижу дома десять лет, так что для нас в плане режима мало что изменилось. Последние два дня у меня болит горло и повысилась температура, но я понимаю, что это, скорее всего, шалят нервы. Таким, как я, запретили выходить на улицу, мне нужно к врачу, но я подожду. Наша взрослая дочь живет отдельно и тоже никуда не выходит, кроме аптеки.

Несколько дней назад премьер Нидерландов выступил с потрясающей идеей повторить британский опыт: действительно, почему бы всем, здоровым и больным, молодым и тем, кто в возрасте, не переболеть этим вирусом, чтобы выработать коллективный иммунитет к инфекции? Правда, медики не ободрили планов премьеров, так как подсчитали, что для выработки иммунитета стране понадобится несколько десятилетий. Многие верят в конспирологическую теорию, что в планы верхушки входит проредить бесполезное пожилое население, поэтому в специальных деревеньках, где живут пенсионеры, хоронят каждый день по несколько человек, как и в Италии.

Мне кажется, проблема большого количества заражённых в Домах престарелых заключается в том, что там изначально не хватало врачей. Стариков отдавали туда умирать, а перед смертью веселили, там была ставка массовика-затейника, медсестры для ухода, но не было высококвалифицированых медицинских кадров. Старики воспринимали это как должное и теперь они обречены. По статистике выживают те, кто попал в интенсивную терапию, а среди здоровых идет разделение на бедных и богатых, тех, которые сидят в больших домах, могут позволить себе не выходить на улицу неделями, и малоимущих, кто живёт в социальных квартирах по десять человек, у кого нет места для запаса продуктов даже на несколько дней, а шансов заразиться в такой тесноте значительно больше.

За последнее время закрыли две частные больницы из-за банкротства, сейчас пытаются сделать некоторое подобие клиник из гостиниц, но при этом там не могут гарантировать хоть какой-то приемлемый уровень медицинского обслуживания. Кстати, семейные врачи принимают пациентов в специальных белых комбинезонах и масках, что добавляет колорит местному экстерьеру.

Некоторые медики по телефону отменяют уже назначенные приемы, даже те, кто должен являться к больным домой. Есть врачи, проводящие консультации по скайпу, все лучше, чем ничего. Нет волонтеров, как в России. Никто никому бескорыстно не помогает. Голландцам надо платить, иначе они и с места не сдвинутся.

Читаю газеты: одинокий инвалид даст 3000 евро любому, кто готов отсидеть с ним в карантине.

Много сайтов, продающих маски, но это мошенники. Масок нет нигде, муж попытался купить, нам обещали поставку в течении недели, причем за 300 евро и она все равно под вопросом.

Ещё из последних новостей: Голландия отозвала своих военнослужащих из Ирака и Афганистана. Местная страховая фирма по транспортным средствам предложила вертолеты для транспортировки больных. Специальные ресурсы просвещают на нескольких языках, в том числе и на языке глухих, что делать при первых признаках заражения.

Наши улицы напоминают кадры из фильмов ужасов — машины не ездят, люди не ходят, общественный транспорт не везёт и даже почтальоны работают только потому, что им пообещали повысить зарплату. Практически все магазины закрыты, школьников отправили на карантин с домашним заданием, от чего родители сходят с ума, потому что занять детей с их бешеным запасом энергии совсем не просто. Пишут, что резко возросло количество заявлений в полицию о домашнем насилии над детьми. Экзамены в конце года тоже отменили, все ученики получат оценки на основании выставленных ранее.

По прогнозам эпидемиологов, самое страшное начнется через полторы недели. Учитываю голландскую беспечность, я ожидаю много идиотизма, попустительства и воззваний к Господу. Кстати, утверждают, что в разгар эпидемии местные жители начали чаще бегать в церковь и посещать религиозные сайты.

Местные предприниматели, потерявшие свои доходы, требуют от правительства компенсации. У крупных компаний есть подушка безопасности, а вот у мелких частников ее нет, страховой полис на подобный форс-мажор не был предусмотрен, потому что в нем не было необходимости. Никто и представить не мог, что произойдёт подобное. Мне кажется, что запасов государства не хватит на восполнение столь огромного количества финансовых потерь.

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