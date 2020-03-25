

Испанские военные, отправившиеся проверять дома престарелых и проводить там дезинфекцию, обнаружили в некоторых помещениях оставленные там тела умерших от коронавируса стариков.

Об этом ранее заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Теперь, как сообщает издание El Pais, прокуратура начала расследование этой ситуации.

В Минобороны сообщили, что из этих домов престарелых, где были найдены тела, ранее был уволен персонал- после подтверждения случаев заражения коронавирусом. Роблес заметила, что правительство не должно было допускать подобного обращения с телами умерших.

В Минздраве страны сообщили, что трупы оставляли на месте, чтобы специально экипированные службы могли их забрать. При этом некоторые дома престарелых подчиняются отдельным муниципалитетам, поэтому у правительства даже нет статистики по смертям зараженных коронавирусом в этих учреждениях.

При этом в Мадриде похоронная служба заявила, что больше не будет забирать тела умерших из-за нехватки сотрудников. Тела будут хранить в морге, который оборудуют в крупном ледовом дворце Palacio de Hielo.

Minval.az