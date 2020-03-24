Совет ЕС согласовал решение о начале переговоров о приеме в сообщество Албании и Северной Македонии, сообщил во вторник еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи в Twitter.

«Хочу с удовлетворением сообщить, что страны ЕС достигли политического соглашения о начале переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Искренне поздравляю обе страны. Это также посылает ясный и четкий сигнал Западным Балканам: ваше будущее — в ЕС», — написал он, передает ТАСС.

В начале года Евросоюз изменил порядок проведения переговоров о приеме страны в ЕС. Если раньше начало этих переговоров обязательно должно было завершиться приемом государства, процесс был совершенно необратимым, то сейчас Евросоюз получил легальное право останавливать переговоры, прекращать их или перезапускать по отдельным направлениям в случае неудовлетворительных результатов. Внесение этих изменений позволило получить согласие Франции и Нидерландов на начало переговоров с Албанией и Северной Македонией, которые до этого блокировали это решение.

Совет ЕС не смог достичь консенсуса по началу переговоров с этими странами 15 октября прошлого года, а впоследствии решение вопроса также не было достигнуто на саммите ЕС, несмотря на то, что Еврокомиссия ранее уже рекомендовала запустить эти переговоры.

Албания и Северная Македония уже признаны официальными кандидатами на вступление в сообщество, что не позволит Евросоюзу отказаться от их приема, однако сама процедура переговоров может позволить достаточно долго откладывать этот момент, если оппозиция будет достаточно сильной. Например, консультации по вопросу о членстве Турции в ЕС официально начались осенью 2005 года, но эта страна не имеет никаких шансов на вступление в сообщество и сегодня.

Minval.az