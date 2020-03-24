Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает лидеров G20 отменить санкции, мешающие на фоне распространения коронавируса доставлять продовольствие, медпомощь, предметы первой необходимости, говорится в его письме участникам «двадцатки».

«Я призываю отказаться от санкций, наложенных на страны, чтобы обеспечить доступ к еде, предметам первой необходимости и медицинской помощи для борьбы с COVID-19. Это время солидарности, а не изоляции», — написал Гутерреш.

Ранее сообщалось, что 26 марта пройдет саммит G20 по коронавирусу, который власти Саудовской Аравии планируют созвать в режиме онлайн. Темой саммита станет скоординированное реагирование на пандемию COVID-19.

Minval.az