Сбои в Twitter наблюдаются у пользователей по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Так, наиболее активно о неполадках в социальной сети сообщают пользователи из США, Японии, Франции, Испании и Великобритании. Наблюдаются сбои и у пользователей их России: в Москве и Санкт-Петербурге.

Так, 81% пользователей не могут зайти в Twitter, еще у 10% возникли неполадки с приложением для iPhone или iPad, 8% — с входом в программу в качестве авторизованного пользователя.

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