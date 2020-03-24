Премьер Индии Нарендра Моди объявил о продолжении общенациональной блокировки с полуночи 25 марта на 21 день из-за пандемии коронавируса.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня — 3 недели. Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой», — сказал Моди в обращении к жителям страны, передает РИА Новости.

Ранее Моди призвал соблюдать «народный комендантский час» в воскресенье и не покидать свои дома 22 марта с 7 утра до 9 вечера, а также ограничить свои передвижения в течение нескольких ближайших недель. Позже власти Индии призвали население страны продлить домашний карантин до 31 марта.

«Вы должны помнить, что зараженный коронавирусом человек изначально выглядит нормальным и не проявляет никаких симптомов. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь дома… Если мы не сможем справиться с предстоящими 21 днями, мы будем отброшены назад на 21 год», — отметил Моди.

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