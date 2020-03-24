В Восточной Антарктике начал таять самый глубокий ледник в мире, расположенный в каньоне Денман. Каньон весь заполнен льдом, который, как утверждают ученые NASA, обладает значительной уязвимостью к таянию, сообщает Би-Би-Си.

Каньон Денман достигает 3,5 тысячи метров ниже уровня моря. Он, предполагают эксперты, разрушается в результате проникновения в теплую океанскую воду.

Ученые отмечают, что если лед в каньоне растает полностью, то средний уровень моря поднимется на полтора метра.

«Как быстро это может произойти? Трудно сказать, поскольку в игру вступают многие факторы, например, узость канала, по которому отступает Денман, может замедлить отступление», — рассказала доктор Вирджиния Бранкато из Лаборатории реактивного движения NASA.

Она добавила, что сейчас важно собирать больше данных, а также внимательно отслеживать эволюцию ледника.

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