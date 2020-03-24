Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что США могут превратиться в новый очаг распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает агентство Рёйтерс.

По словам представительницы организации Маргарет Харрис (Margaret Harris), в настоящее время в Соединенных Штатах фиксируются очень высокие темпы распространения коронавируса. «Поэтому такая возможность существует», — предрекла специалист.

Ранее главный хирург США Джером Адамс заявил, что в ближайшее время страну ждет резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом. По его словам, это связано с тем, что многие американцы игнорируют рекомендации властей и выходят на улицу без необходимости.

По последним данным, в США выявлено более 46,5 тысячи случаев заражения, по данному показателю страна занимает третье место в мире после Китая и Италии, почти 600 инфицированных в Соединенных Штатах скончались.

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