Примерно 20% жителей планеты, или 1,7 млрд человек, подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19.

Властям различных стран приходится прибегать к карантину в тот самый момент, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с коронавирусом: так, по данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы достигнуть порога в первые 100 тыс. случаев COVID-19, потребовалось 67 дней, а рост на последние 100 тыс. случаев был отмечен всего за четыре дня, передает «Интерфакс».

Всего в мире зафиксировано 378 тыс. 679 случаев COVID-19. Более 16,5 тыс. человек с коронавирусом скончались, вылечились почти 101 тыс. человек.

Minval.az